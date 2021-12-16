Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 10 брошенных автомобилей
С улиц и дворов Калуги собираются эвакуировать еще 10 брошенных автомобилей. В четверг, 16 декабря, об этом сообщили в городской управе.
Осмотр транспорта специальной комиссией пройдет 23 декабря с 10:00 до 13:00.
Собственников машин просят на нем присутствовать.
- ул. 65 Лет Победы, 31, прицеп, АЕ0248 40,
- ул. 65 Лет Победы, 25, «Дэу» серого цвета М814НХ40,
- ул. Кооперативная, 3, «Хендай» белого цвета, Н104ЕН190,
- ул. Окружная, 10, ГАЗ белого цвета, В970СР40,
- ул. Карла Либкнехта, 14, «Сааб» белого цвета, О588СУ40,
- ул. Московская, 123/50 ВАЗ 2105 белого цвета, В952ХТ40
- ул. Георгия Амелина, 18, «Хендай» красного цвета, М458ВХ40,
- ул. Георгия Амелина, 25, ВАЗ 2115 темно-зеленого цвета, М749ЕУ40,
- Грабцевское шоссе, 116 к.2, «Форд» черного цвета, О655ВУ40,
- ул. Льва Толстого, 33, «Фольксваген» белого цвета, без номера.
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