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Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 10 брошенных автомобилей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.12.2021 10:01 6 1076
Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 10 брошенных автомобилей

С улиц и дворов Калуги собираются эвакуировать еще 10 брошенных автомобилей. В четверг, 16 декабря, об этом сообщили в городской управе.

Осмотр транспорта специальной комиссией пройдет 23 декабря с 10:00 до 13:00.

Собственников машин просят на нем присутствовать.

  • ул. 65 Лет Победы, 31, прицеп, АЕ0248 40,
  • ул. 65 Лет Победы, 25, «Дэу» серого цвета М814НХ40,
  • ул. Кооперативная, 3, «Хендай» белого цвета, Н104ЕН190,
  • ул. Окружная, 10, ГАЗ белого цвета, В970СР40,
  • ул. Карла Либкнехта, 14, «Сааб» белого цвета, О588СУ40,
  • ул. Московская, 123/50 ВАЗ 2105 белого цвета, В952ХТ40
  • ул. Георгия Амелина, 18, «Хендай» красного цвета, М458ВХ40,
  • ул. Георгия Амелина, 25, ВАЗ 2115 темно-зеленого цвета, М749ЕУ40,
  • Грабцевское шоссе, 116 к.2, «Форд» черного цвета, О655ВУ40,
  • ул. Льва Толстого, 33, «Фольксваген» белого цвета, без номера.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.12.2021 10:01 6 1076
Тэги: авто
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