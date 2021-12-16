Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 10 брошенных автомобилей

С улиц и дворов Калуги собираются эвакуировать еще 10 брошенных автомобилей. В четверг, 16 декабря, об этом сообщили в городской управе.

Осмотр транспорта специальной комиссией пройдет 23 декабря с 10:00 до 13:00.

Собственников машин просят на нем присутствовать.

ул. 65 Лет Победы, 31, прицеп, АЕ0248 40,

ул. 65 Лет Победы, 25, «Дэу» серого цвета М814НХ40,

ул. Кооперативная, 3, «Хендай» белого цвета, Н104ЕН190,

ул. Окружная, 10, ГАЗ белого цвета, В970СР40,

ул. Карла Либкнехта, 14, «Сааб» белого цвета, О588СУ40,

ул. Московская, 123/50 ВАЗ 2105 белого цвета, В952ХТ40

ул. Георгия Амелина, 18, «Хендай» красного цвета, М458ВХ40,

ул. Георгия Амелина, 25, ВАЗ 2115 темно-зеленого цвета, М749ЕУ40,

Грабцевское шоссе, 116 к.2, «Форд» черного цвета, О655ВУ40,

ул. Льва Толстого, 33, «Фольксваген» белого цвета, без номера.

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