В Калуге отменили запланированный на 16 декабря ямочный ремонт Синих мостов

Городская управа Калуги отменила запланированный на 16 декабря ямочный ремонт проезжей части путепровода Синие мосты. Работы не смогут провести из-за поломки асфальтобетонного завода, сообщили днем в среду в управлении городского хозяйства.

- Срок проведения работ по ямочному ремонту на Синих переносится в связи с ремонтными работами на асфальтобетонном заводе, - прокомментировали в управлении. - О сроках проведения работ сообщим дополнительно.

Напомним, ранее ямочный ремонт перенесли на сутки – с 15 на 16 декабря. Причина была та же - поломка завода.

Предыдущий раз ямы на Синих мостах заделывали на прошлой неделе. Однако заплатки продержались всего пару дней.

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