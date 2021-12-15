В Калуге отменили запланированный на 16 декабря ямочный ремонт Синих мостов
Городская управа Калуги отменила запланированный на 16 декабря ямочный ремонт проезжей части путепровода Синие мосты. Работы не смогут провести из-за поломки асфальтобетонного завода, сообщили днем в среду в управлении городского хозяйства.
- Срок проведения работ по ямочному ремонту на Синих переносится в связи с ремонтными работами на асфальтобетонном заводе, - прокомментировали в управлении. - О сроках проведения работ сообщим дополнительно.
Напомним, ранее ямочный ремонт перенесли на сутки – с 15 на 16 декабря. Причина была та же - поломка завода.
Предыдущий раз ямы на Синих мостах заделывали на прошлой неделе. Однако заплатки продержались всего пару дней.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!