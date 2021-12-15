В Калуге на 17 улицах запретят движение транспорта на новогодних каникулах
В период новогодних праздников, с 30 декабря по 7 января, в Калуге будут перекрывать улицы. Это связано с проведением различных мероприятий, сообщили в среду, 15 декабря, в пресс-службе городской управы.
30 декабря с 17:00 до 20:00 нельзя будет проехать:
- по ул. Заречной (от ул. Заречной, 18 до ул. Ромодановской);
- по пер. Заречному;
- по ул. Ромодановской.
31 декабря с 15:00 до 22:00:
- на площади Старый Торг;
- по ул. Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);
- по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
- по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
- по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
- по ул. Ленина (от пер. Старичкова до пл. Старый Торг);
- по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);
- по ул. Кропоткина (от пер. Гостинорядского до ул. Марата);
- по ул. Театральной (от ул. Дарвина до пл. Старый Торг);
- по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);
- по ул. Пушкина (от ул. Плеханова до ул. Баженова) (в сторону пл. Старый Торг);
- по ул. Набережной (от ул. Набережной, 21 до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг).
1 января с 9:00 до 14:00 часов:
- по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского).
По Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова):
- 5 января с 10:00 до 22:00;
- 6 января с 13:00 до 22:00;
- 7 января с 13:00 до 22:00.
Ранее, напомним, сообщалось о перекрытии центральных улиц 25 декабря. На Старом Торге пройдет концерт с участием Лады Дэнс.
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