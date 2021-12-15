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В Калуге на 17 улицах запретят движение транспорта на новогодних каникулах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.12.2021 12:35 5 1324
В Калуге на 17 улицах запретят движение транспорта на новогодних каникулах

В период новогодних праздников, с 30 декабря по 7 января, в Калуге будут перекрывать улицы. Это связано с проведением различных мероприятий, сообщили в среду, 15 декабря, в пресс-службе городской управы.

30 декабря с 17:00 до 20:00 нельзя будет проехать:

  • по ул. Заречной (от ул. Заречной, 18 до ул. Ромодановской);
  • по пер. Заречному;
  • по ул. Ромодановской.

31 декабря с 15:00 до 22:00:

  • на площади Старый Торг;
  • по ул. Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);
  • по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
  • по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
  • по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
  • по ул. Ленина (от пер. Старичкова до пл. Старый Торг);
  • по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);
  • по ул. Кропоткина (от пер. Гостинорядского до ул. Марата);
  • по ул. Театральной (от ул. Дарвина до пл. Старый Торг);
  • по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);
  • по ул. Пушкина (от ул. Плеханова до ул. Баженова) (в сторону пл. Старый Торг);
  • по ул. Набережной (от ул. Набережной, 21 до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг).

1 января с 9:00 до 14:00 часов:

  • по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского).

По Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова):

  • 5 января с 10:00 до 22:00;
  • 6 января с 13:00 до 22:00;
  • 7 января с 13:00 до 22:00.

Ранее, напомним, сообщалось о перекрытии центральных улиц 25 декабря. На Старом Торге пройдет концерт с участием Лады Дэнс.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.12.2021 12:35 5 1324
Тэги: авто новый год
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