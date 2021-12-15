В Калуге ямочный ремонт Синих мостов перенесли на 16 декабря

Как мы уже рассказывали, в ночь на 15 декабря в Калуге планировалось провести ямочный ремонт на путепроводе Синие мосты. Однако работы перенесли на сутки, сообщили в управлении городского хозяйства.

Причиной этому стала поломка асфальтобетонного завода.

Теперь перекрыть Синие мосты для ремонта планируют с 00:00 до 04:00 16 декабря.

Объезд будет организован по улице Путейской и Степному проезду.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!