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Горуправа Калуги просит убрать автомобили с семи улиц для вывоза снега 15 декабря

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 14.12.2021 16:09 0 655
Горуправа Калуги просит убрать автомобили с семи улиц для вывоза снега 15 декабря

В ночь на среду, 15 декабря, в Калуге планируется вывезти снег с семи улиц. Работу будут проходить с 22:00 до 6:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Список улиц:

  • ул. Рылеева (на участке от ул. Труда до ул. Георгиевская);
  • ул. Плеханова (на участке от ул. Труда до ул. Комарова);
  • ул. Суворова;
  • ул. Марата (на участке от ул. Баженова до ул. Кирова);
  • ул. Карпова (на участке от ул. Марата до ул. Воскресенская);
  • пер. Труда (от ул. Пухова до ул. Труда);
  • ул. Московская (на участке от ул. Кирова до ул. Баррикад).

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 14.12.2021 16:09 0 655
Тэги: авто дороги
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