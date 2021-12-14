В Калуге движение на Синих мостах закроют ночью 15 декабря из-за ямочного ремонта

В ночь на среду, 14 декабря, в Калуге будет закрыто движение по путепроводу Синие мосты. Это связано с проведением ямочного ремонта на проезжей части, сообщили в управлении городского хозяйства.

Проехать по мосту нельзя будет с 00:00 до 04:00 15 декабря.

Объезд перекрытого участка будет организован по улице Путейской и Степному проезду.

- Приносим извинения за доставленные неудобства! – говорится в сообщении горхозяйства.

Схема объезда.

Напомним, на прошлой неделе на этом участке Синих мостов уже делали ямочный ремонт. Однако его хватило лишь на несколько дней.

В «Народных новостях» на нашем сайте пользователь ILR оставил обращение к городскому голове Дмитрию Денисову:

- Г-н Денисов, прошло всего несколько дней после, так сказать, проведённого «ямочного ремонта» на Синих мостах, и все развалилось - меньше недели (меньше 7 дней). Это, наверное, рекорд для города.

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