Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 14 декабря

Во вторник, 14 декабря, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина, Кирова, Плеханова, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Георгиевская и Герцена.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Обнинск на улицах Победы, Мира, Гагарина, Энгельса, Королёва, Кутузова, Менделеева, Цветкова и Пирогова, на проспектах Ленина и Маркса, в районе Пяткинского и Самсоновского проездов.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль, в Жуковском, Перемышльского, Бабынинском, Жуковском, Козельском, Мещовском, Малоярославецком, и Дзержинском районах.

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