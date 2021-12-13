На 12 улицах Калуги перекроют движение 25 декабря из-за праздничного концерта

Как мы уже рассказывали, 25 декабря на площади Старый Торг в Калуге состоится большой праздничный концерт. Его главной звездой станет певица Лада Дэнс. В связи с массовым мероприятием в центре города будет перекрыто движение. Список улиц в понедельник, 13 декабря, опубликовала городская управа.

Ограничение движения 25 декабря с 15:00 до 22:00:

Площадь Старый Торг;

ул. Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до пл. Старый торг) (в сторону пл. Старый Торг);

ул. Воробьевская (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);

ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

ул. Ленина (от пер. Старичкова до пл. Старый Торг);

пер. Гостинорядский (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);

ул. Кропоткина (от пер. Гостинорядского до ул. Марата);

ул. Театральная (от ул. Дарвина до пл. Старый Т орг);

ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);

ул. Пушкина (от ул. Плеханова до ул. Баженова) (в сторону пл. Старый Торг);

ул. Набережная (от ул. Набережной, д. 21 до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг).

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