В Калужской области планируется привести 85% федеральных трасс в нормативное состояние к 2024 году

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» к 2024 году в Калужской области планируется довести долю нормативного состояния федеральной опорной сети до 85%. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил на планерке в областном правительстве министр дорожного хозяйства области Михаил ГОЛУБЕВ.

Он отметил, что в 2021 году Федеральным дорожным агентством совместно с субъектами Российской Федерации сформирована опорная сеть федеральных автомобильных дорог.

- Основу опорной сети федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории Калужской области составили автодороги федерального значения М-3 «Украина», А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль», Р-132 «Золотое кольцо», А-108 «Московское большое кольцо», Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел», а также отдельные региональные и межмуниципальные дороги, - рассказал Михаил Голубев.

Общая протяженность федеральной опорной сети автомобильных дорог в Калужской области составляет в настоящее время 1049,6 километра, в том числе 242,8 километра региональных и межмуниципальных дорог.

По данным министерства дорожного хозяйства области, районы тяготения сформированной федеральной опорной сети автомобильных дорог обладают большим экономическим и социальным потенциалом. Перспективное развитие межрегионального транспортного обеспечения послужит фактором успешной реализации долгосрочных инвестиционных проектов, заявили на совещании в правительстве.

Как мы ранее сообщали, Михаил Голубев также рассказал 13 декабря о планах по строительству новых дорог и реконструкции существующих.

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