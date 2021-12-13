В Калужской области количество жалоб от жителей за 10 дней уменьшилось на 24%

В понедельник, 13 декабря, на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Владислав Шапша, начальник контрольного управления – заместитель руководителя администрации губернатора Иван Макеев доложил об обращениях граждан в Центр управления регионом (ЦУР). По его словам, количество жалоб за последние 10 дней снизилось на 24%.

При этом с начала зимы наблюдался рост жалоб населения на качество очистки дорог и тротуаров от снега и наледи. Жители области отмечали, что доступ к социальным объектам затруднен в связи с несвоевременной расчисткой. Всего по данной теме поступило 152 обращения, в основном из Калуги, Обнинска, Людиновского и Козельского районов.

По сравнению со снежными зимними периодами прошлого и начала этого годов количество обращений снизилось в два с половиной раза.

Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов доложил, что реагенты и пескосоляная смесь закуплены в необходимом объеме. Сейчас в уборке города задействовано 88 единиц техники и около 150 дорожных рабочих, которые расчищают подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Дмитрий Денисов также подчеркнул, что за передвижением снегоуборочной техники можно наблюдать с помощью интерактивной карты на сайте горуправы.

Глава Калужской области Владислав Шапша обратил внимание глав администраций на необходимость своевременной реакции на изменения погодных условий.

- Но не надо успокаиваться, - подчеркнул губернатор. - Не самые простые снегопады еще впереди, поэтому важно, чтобы вся техника и все люди были настроены на работу.

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