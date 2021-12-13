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Какие дороги построят в Калужской области до 2024 года

Ирина Будникова , Фото: министерство дорожного хозяйства Калужской области.
Опубликовано: 13.12.2021 12:16 1 733
Какие дороги построят в Калужской области до 2024 года

В понедельник, 13 декабря, на планерном совещании правительства Калужской области региональный министр дорожного хозяйства Михаил ГОЛУБЕВ рассказал о планах по развитию автомобильных дорог до 2024 года.

- В текущем году продолжается начатое в 2019 году строительство обхода города Калуги на участке Анненки-Жерело, - сказал министр. – Нами запланировано к августу 2022 года обеспечить полную техническую готовность этого объекта к вводу в эксплуатацию.

По словам Михаила Голубева, для организации транзитного коридора между разобщенными территориями северо-восточных и юго-восточных районов Калужской области запланировано к реализации три проекта:

  • Строительство автомобильной дороги Ферзиково – Сугоново - Захарово в Малоярославецком и Ферзиковском районах.
  • Реконструкция автомобильной дороги «Окружная дорога города Калуги Детчино-Малоярославец-Прудки-Захарово» в Малоярославецком районе.
  • Строительство автомобильной дороги «Объездная автомобильная дорога поселка Детчино».

- Стоимость проектов строительства составит 5,4 миллиарда рублей, - отметил региональный министр. – В результате реализации проектов будет создан кратчайший поперечный транзитный коридор при перемещении товарно-грузового потока на северо-запад Калужской области от федеральной дороги А-130 Москва-Малоярославец-Рославль через дорогу М-3 «Украина» в южном направлении с выходом на автомобильную дорогу Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань и федеральной автомагистрали М-2 «Крым» и М-4 «Дон».      

Также Михаил Голубев рассказал о планируемой реконструкции автомобильной дороги А-108 Балабаново-М-3 «Украина» в Боровском районе с устройством путепровода через железную дорогу. Сейчас там движение организовано под железнодорожными путями и могут проехать только легковые автомобили. Ориентировочная стоимость работ по строительству - 2,2 миллиарда рублей.    

- На территории боровской площадки особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» реализуется инвестиционный проект компании «Хаят Консюмер Гутс», - продолжил министр. – В целях обеспечения транспортной инфраструктуры особой экономической зоны и реализации данного проекта начата реконструкция автомобильной дороги А-108-Куприно-Козельское протяженностью 6,5 километра. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году.

Также, по словам министра, продолжается строительство моста через реку Неполодь в городе Людиново.

- В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, - продолжил Михаил Голубев. – Запланировано начало реализации проекта по реконструкции «Синих мостов» в городе Калуга.

В заключение Михаил Голубев поделился планами по ремонту в 2022 году некоторых участков дорог в районе городов Таруса и Боровск. По словам министра, это необходимо для развития туризма в Калужской области. Так, будут отремонтированы дороги Малоярославец-Боровск в Малоярославецком и Боровском районах и Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов в Тарусском районе общей протяженностью 20 километров.

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Ирина Будникова , Фото: министерство дорожного хозяйства Калужской области.
Опубликовано: 13.12.2021 12:16 1 733
Тэги: авто дороги михаил голубев
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