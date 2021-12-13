Городской голова Калуги предупредил о скользких тротуарах

Утром в понедельник, 13 декабря, в Калуге тротуары стали скользкими после дождя. Об этом на своих страницах в социальных сетях предупредил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Дорогие калужане, будьте осторожны! – написал он. - Прямо сейчас, после дождя, на улицах Калуги очень скользко! МБУ «СМЭУ» уже работает в усиленном режиме, но мгновенно устранить эту проблему по всему городу не получится.

Денисов поручил городским службам предельно внимательно подойти к обработке всех пешеходных дорожек и проезжих частей города.

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