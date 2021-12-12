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Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 12 декабря

Ирина Будникова
Опубликовано: 12.12.2021 07:00 0 239
Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 12 декабря

В воскресенье, 12 декабря, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина и Кирова.  

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.  

Также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль, в Жуковском, Тарусском,  Бабынинском, Боровском, Малоярославецком и Дзержинском районах.

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Ирина Будникова
Опубликовано: 12.12.2021 07:00 0 239
Тэги: авто камеры
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