Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 11 декабря

В субботу, 11 декабря, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

Также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль, в Жуковском, Козельском, Мещовском, Бабынинском, Малоярославецком, и Дзержинском районах.

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