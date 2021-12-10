МЧС предупреждает о гололедице в Калужской области 10 декабря

В пятницу, 10 декабря, на дорогах Калужской области ожидается гололедица. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома! – говорится в сообщении спасателей.

На улице водителей и пешеходов просят быть осторожными. МЧС напоминает б увеличении тормозного пути у автомобилей из-за гололедицы.

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