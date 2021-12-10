В Калуге несколько троллейбусных маршрутов остановились из-за отключения электричества

Утром в пятницу, 10 декабря, в Калуге возникли проблемы с движением троллейбусов.

Очевидцы сообщают, что троллейбусы остановились в районе улицы Поселковой и на Московской площади. Движение другого транспорта затруднено.

- По городу отключения напряжения, - назвали нам причины в «Управлении Калужского троллейбуса».

По предварительным данным, не ходит часть троллейбусов маршрутов №2, №8, №9 и №10.

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