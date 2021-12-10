В Калуге опубликовали онлайн-карту со всей снегоуборочной техникой

В четверг, 9 декабря, городская управа Калуги опубликовала онлайн-карту, на которой отображается вся снегоуборочная техника.

Как сообщил городской голова Дмитрий Денисов, ежедневно областную столицу убирают 100-115 единиц техники.

- Традиционно в начале зимы некоторые калужане начинают сомневаться в том, что вся калужская техника используется в уборке нашего города, - пояснил Денисов. - Поскольку уборку Калуги проверяю всегда лично, соотношу передвижение техники с «монитором мэра», могу раскрыть все карты. Этот портал пока работает в тестовом режиме, со временем будет улучшаться. Зеленым цветом на нем отображается техника в движении, желтым – та, что не движется дольше часа.

Денисов пояснил, что на карте отображается 236 транспортных средств «СМЭУ». В списке находятся машины для перевозки рабочих, летняя техника, машины на ремонте и пересменке.

Данные на 10 утра 10 декабря.

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