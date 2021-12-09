В Калуге на три дня перекроют улицу Кропоткина из-за проведения ярмарки

В Калуге с 22:00 четверга, 9 декабря, до 20:00 субботы, 11 декабря, закроют движение транспорта на участке улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 по площади Старый Торг. Об этом сообщили в городской управе.

Перекрытие движения связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки. Она будет работать в районе сквера Ленина 10 и 11 декабря с 8:00 до 18:00.

- Будет представлен широкий ассортимент продукции от калужских производителей, - заявили в городской управе. - Мясо, мясная гастрономия, рыба, сыры, молочная продукция, соленья, бакалея, мед, овощи, фрукты и ягоды, сухофрукты, орехи, кондитерские изделия, а также садовый и хозяйственный инвентарь, текстиль, валяные изделия.

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