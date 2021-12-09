В Калуге ямочный ремонт Синих мостов запланировали на начало 2022 года

В ночь на 9 декабря в Калуге было перекрыто движение по путепроводу Синие мосты. Как сообщает городская управа, за три часа удалось устранить аварийно-опасные участки. Но ремонтом в ближайшее время там вновь займутся.

- Как временная мера с целью обеспечения безопасного дорожного движения до момента проведения реконструкции Синих мостов планируется выполнить ямочный ремонт в начале следующего года, - прокомментировали ситуацию в четверг в городской управе. - Опасные участки на Синих мостах устранены сегодня ночью.

Напомним, в следующем году в Калуге должна начаться масштабная реконструкция Синих мостов. Финансироваться работы будут за счет бюджетного инфраструктурного кредита.

Ранее городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ сообщал, что общая стоимость реконструкции составит около 1,2-1,5 миллиарда рублей. Работа будет вестись поэтапно. Реконструкция Синих мостов займет около полутора-двух лет. В каждую сторону появится по две полосы.

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