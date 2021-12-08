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В Калуге движение на Синих мостах закроют ночью 9 декабря

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 19:11 7 1336
В Калуге движение на Синих мостах закроют ночью 9 декабря

В ночь на четверг, 9 декабря, в Калуге будет закрыто движение по путепроводу Синие мосты. Это связано с проведением ямочного ремонта на проезжей части, сообщили в управлении городского хозяйства.

Проехать по мосту нельзя будет с 00:00 до 03:00 9 декабря.

Объезд перекрытого участка будет организован по улице Путейской и Степному проезду. 

- Приносим извинения за доставленные неудобства! – говорится в сообщении горхозяйства.

Схема объезда.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 19:11 7 1336
Тэги: авто дороги
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