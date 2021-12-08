В Калуге движение на Синих мостах закроют ночью 9 декабря
В ночь на четверг, 9 декабря, в Калуге будет закрыто движение по путепроводу Синие мосты. Это связано с проведением ямочного ремонта на проезжей части, сообщили в управлении городского хозяйства.
Проехать по мосту нельзя будет с 00:00 до 03:00 9 декабря.
Объезд перекрытого участка будет организован по улице Путейской и Степному проезду.
- Приносим извинения за доставленные неудобства! – говорится в сообщении горхозяйства.
Схема объезда.
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