Северный обход Калуги откроется в августе 2022 года

Северный обход Калуги на участке от микрорайона Анненки до деревни Жерело откроется в августе 2022 года. Об этом в среду, 8 декабря, по итогам рабочей поездки на объект сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Участок Анненки-Жерело - завершающий этап создания Калужского транспортного кольца, - отметил глава региона. - Открытие этого участка - уже в августе следующего года. Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при полной поддержке правительства РФ.

По его словам, на строительстве Северного обхода год завершается с выполнением всех плановых показателей. Нижние слои асфальта готовы уже полностью на всем участке от Анненок до Жерело. Верхний слой ЩМА уложен на 12 километрах – это больше половины пути.

- Проехали по всему участку, результаты работ ощутимые, - прокомментировал Шапша.

Губернатор также отметил, что четыре путепровода готовы на 100%, на шести мостах и путепроводах работы находятся в завершающей стадии.

Продолжится стройка и зимой. Подрядчик будет монтировать шумозащитные экраны и барьерные ограждения.

- Важно, чтобы дорожники приводили в порядок прилегающие дороги, чтобы жители близлежащих населенных пунктов не испытывали неудобств, - заявил губернатор. - Три уже отремонтировали.

На Северном обходе будет четыре полосы. Протяженность трассы – 22 километра. Как ранее поясняли в правительстве Калужской области, его введение в эксплуатацию позволит создать кольцевую автомобильную дорогу протяженностью 83,7 километра и интенсивностью транспортного потока до 40 000 автомобилей в сутки. Она обеспечит поперечный транзитный коридор между федеральными трассами М-3 «Украина», Р-132 «Калуга–Тула–Михайлов–Рязань» и Р-92 «Калуга–Перемышль–Белёв–Орёл» с выходом на панъевропейские транспортные коридоры № 2 и № 9 и международный транспортный маршрут «Европа-Западный Китай». В июне постановлением правительства России дополнительно на строительство трассы выделено 1,5 миллиарда рублей.

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