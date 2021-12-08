Главная Новости Авто и транспорт
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Северный обход Калуги откроется в августе 2022 года

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 15:14 8 1477
Северный обход Калуги откроется в августе 2022 года

Северный обход Калуги на участке от микрорайона Анненки до деревни Жерело откроется в августе 2022 года. Об этом в среду, 8 декабря, по итогам рабочей поездки на объект сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Участок Анненки-Жерело - завершающий этап создания Калужского транспортного кольца, - отметил глава региона. - Открытие этого участка - уже в августе следующего года. Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при полной поддержке правительства РФ.

По его словам, на строительстве Северного обхода год завершается с выполнением всех плановых показателей. Нижние слои асфальта готовы уже полностью на всем участке от Анненок до Жерело. Верхний слой ЩМА уложен на 12 километрах – это больше половины пути.

- Проехали по всему участку, результаты работ ощутимые, - прокомментировал Шапша.

Губернатор также отметил, что четыре путепровода готовы на 100%, на шести мостах и путепроводах работы находятся в завершающей стадии.

Продолжится стройка и зимой. Подрядчик будет монтировать шумозащитные экраны и барьерные ограждения.

- Важно, чтобы дорожники приводили в порядок прилегающие дороги, чтобы жители близлежащих населенных пунктов не испытывали неудобств, - заявил губернатор. - Три уже отремонтировали.

На Северном обходе будет четыре полосы. Протяженность трассы – 22 километра. Как ранее поясняли в правительстве Калужской области, его введение в эксплуатацию позволит создать кольцевую автомобильную дорогу протяженностью 83,7 километра и интенсивностью транспортного потока до 40 000 автомобилей в сутки. Она обеспечит поперечный транзитный коридор между федеральными трассами М-3 «Украина», Р-132 «Калуга–Тула–Михайлов–Рязань» и Р-92 «Калуга–Перемышль–Белёв–Орёл» с выходом на панъевропейские транспортные коридоры № 2 и № 9 и международный транспортный маршрут «Европа-Западный Китай». В июне постановлением правительства России дополнительно на строительство трассы выделено 1,5 миллиарда рублей.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 15:14 8 1477
Тэги: авто дороги область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 8 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Красивые женские свитера: что подарить девушке на День Рождения
Основные моменты при оформлении кредита наличными
Микрокредиты: кому это будет интересно?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru