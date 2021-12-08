Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 11 брошенных автомобилей

Власти Калуги собираются эвакуировать 11 брошенных на улицах и во дворах автомобилей. Список в среду, 8 декабря, опубликовала городская управа.

В пятницу, 16 декабря, пройдет их осмотр членами специальной комиссии. Собственников автомобилей просят присутствовать на этом мероприятии с 10:00 до 13:00.

ул. Маяковского, 47, «Вольво» белого цвета, Е955НВ40,

ул. Георгия Амелина, 32, «Лада Приора» белого цвета, О896МА40,

ул. Георгия Амелина, 32, ВАЗ 21043, синего цвета, В616ХМ40,

ул. Георгия Амелина, 32, «Тойота» синего цвета, Н351РХ40,

ул. Георгия Амелина, 15, ГАЗ 3302 сине-сиреневого цвета, Т576ЕА163,

ул. Георгия Амелина, 29, ВАЗ 2107 синего цвета, без номера,

ул. Газовая, 11, УАЗ 31512 песочного цвета, Е720ВА40,

ул. Московская, 236, ГАЗ 322132 серого цвета, Е016ТО40,

ул. Льва Толстого, 29, «Ниссан» белого цвета, Р682ЕК777,

ул. Билибина, 19а, «Фиат» красного цвета, Е993ТЕ40,

ул. Нефтебаза, 6, «Ока» вишневого цвета, А896ХХ40.

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