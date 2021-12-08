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Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 11 брошенных автомобилей

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 08.12.2021 12:04 0 100
Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 11 брошенных автомобилей

Власти Калуги собираются эвакуировать 11 брошенных на улицах и во дворах автомобилей. Список в среду, 8 декабря, опубликовала городская управа.

В пятницу, 16 декабря, пройдет их осмотр членами специальной комиссии. Собственников автомобилей просят присутствовать на этом мероприятии с 10:00 до 13:00.

  • ул. Маяковского, 47, «Вольво» белого цвета, Е955НВ40,
  • ул. Георгия Амелина, 32, «Лада Приора» белого цвета, О896МА40,
  • ул. Георгия Амелина, 32, ВАЗ 21043, синего цвета, В616ХМ40,
  • ул. Георгия Амелина, 32, «Тойота» синего цвета, Н351РХ40,
  • ул. Георгия Амелина, 15, ГАЗ 3302 сине-сиреневого цвета, Т576ЕА163,
  • ул. Георгия Амелина, 29, ВАЗ 2107 синего цвета, без номера,
  • ул. Газовая, 11, УАЗ 31512 песочного цвета, Е720ВА40,
  • ул. Московская, 236, ГАЗ 322132 серого цвета, Е016ТО40,
  • ул. Льва Толстого, 29, «Ниссан» белого цвета, Р682ЕК777,
  • ул. Билибина, 19а, «Фиат» красного цвета, Е993ТЕ40,
  • ул. Нефтебаза, 6, «Ока» вишневого цвета, А896ХХ40.

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 08.12.2021 12:04 0 100
Тэги: авто
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