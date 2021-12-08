Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 11 брошенных автомобилей
Власти Калуги собираются эвакуировать 11 брошенных на улицах и во дворах автомобилей. Список в среду, 8 декабря, опубликовала городская управа.
В пятницу, 16 декабря, пройдет их осмотр членами специальной комиссии. Собственников автомобилей просят присутствовать на этом мероприятии с 10:00 до 13:00.
- ул. Маяковского, 47, «Вольво» белого цвета, Е955НВ40,
- ул. Георгия Амелина, 32, «Лада Приора» белого цвета, О896МА40,
- ул. Георгия Амелина, 32, ВАЗ 21043, синего цвета, В616ХМ40,
- ул. Георгия Амелина, 32, «Тойота» синего цвета, Н351РХ40,
- ул. Георгия Амелина, 15, ГАЗ 3302 сине-сиреневого цвета, Т576ЕА163,
- ул. Георгия Амелина, 29, ВАЗ 2107 синего цвета, без номера,
- ул. Газовая, 11, УАЗ 31512 песочного цвета, Е720ВА40,
- ул. Московская, 236, ГАЗ 322132 серого цвета, Е016ТО40,
- ул. Льва Толстого, 29, «Ниссан» белого цвета, Р682ЕК777,
- ул. Билибина, 19а, «Фиат» красного цвета, Е993ТЕ40,
- ул. Нефтебаза, 6, «Ока» вишневого цвета, А896ХХ40.
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