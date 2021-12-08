На улицы Калуги за ночь высыпали 427 тонн песка и соли

В ночь на среду, 8 декабря, на улицы Калуги высыпали 427 тонн песка и соли, а также 21 тонну реагента. Такие данные опубликовала городская управа.

Тротуары обрабатывали противогололедными средствами с 22:00, проезжую часть – с 3:00.

По информации городских властей, уборкой Калуги от снега ночью занимались 40 рабочих и 61 единица техники.

Снег вывозили с улиц Кирова и Набережной. Всего на свалку отправилось около 500 кубометров.

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