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Калужане направили 1500 обращений в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 08:48 2 249
Калужане направили 1500 обращений в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В 2021 году по разным каналам связи поступило 1578 обращений калужан по поводу реализации в нашем регионе национального проекта «Безопасные качественные дороги». В среду, 8 декабря, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

- Специалисты органов исполнительной и муниципальной власти давали необходимые пояснения как по срокам и качеству ремонта, так и по планам ремонта и реконструкции тех или иных трасс, - заявили в правительстве.

Калужская область участвует в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. Взаимодействие с гражданами, контроль качества работ с привлечением общественных организаций и населения – это одно из основных условий.

Интерактивная карта национального проекта «Безопасные качественные дороги» bkdrf.ru в режиме онлайн показывает, где и какие работы проводятся в текущем году. Также на ресурсе размещаются фотографии до и после ремонта. После регистрации в личном кабинете сайта можно задавать вопросы и оставлять отзывы.

В социальных сетях нацпроекта vk.com/bkadrussia и https://vk.com/bkadkaluga можно узнать оперативные новости, делиться мнениями, предлагать и обсуждать темы дорожного ремонта, предложить объект ремонта на следующий год.

Кроме этого, обсуждение хода дорожных работ идет и на страницах министерства дорожного хозяйства Калужской области в социальных сетях: во Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники, Twitter.

В 2022 году в Калужской области планируется отремонтировать 170 километров дорог. Государственные и муниципальные контракты на их ремонт уже заключены. За счет выполнения запланированных дорожных работ в 2022 году будет увеличена доля региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 51,5 %; доля дорог Калужской агломерации, соответствующих нормативам - до 75 %.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 08:48 2 249
Тэги: авто область
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