В Калуге на три дня перекроют улицу Кропоткина из-за проведения ярмарки

В Калуге с 22:00 четверга, 2 декабря, до 20:00 субботы, 4 декабря, закроют движение транспорта на участке улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 по площади Старый Торг. Об этом сообщили в городской управе.

Перекрытие движения связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки. Она будет работать в районе сквера Ленина 3 и 4 декабря с 8:00 до 18:00.

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