На трех улицах Калуги установили новые светофоры

В Калуге завершилась установка желтых мигающих светофоров типа Т7 на трех улицах. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в городской управе.

Светофоры появились по улице Беляева у школы №8, на улице Врубовой у школы №1 и на перекрестке улиц Тарутинской и Радищева, где наблюдалась высокая аварийность.

- Своим миганием светофор привлекает внимание водителей, повышая у них концентрацию внимания, - пояснили в управлении городского хозяйства.

Улица Тарутинская.

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