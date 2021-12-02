В Калуге на 3000 рублей оштрафовали водителя «Шкоды», который не пропустил скорую помощь

В Калуге водителя легкового автомобиля «Шкода» оштрафовали на 3000 рублей за то, что он перекрыл проезд автомобилю скорой помощи во дворе одного из жилых домов. В четверг, 2 декабря, об этом рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Этот конфликт на видео снял водитель скорой помощи. Запись выложили в социальные сети еще в начале ноября. Полиция провела проверку.

Судя по видео, водитель скорой помощи приехал по вызову и перекрыл один из выездов из двора. Это не понравилось водителю «Шкоды». Он не стал сдавать назад и сам перекрыл дорогу скорой.

До мордобоя не дошло, но водители оскорбляли друг друга, а потом разошлись по своим авто.

В итоге принципиального водителя «Шкоды» оштрафовали. Также в отношении обоих участников конфликта проводится проверка по административным статьям «Оскорбление» и «Мелкое хулиганство».

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