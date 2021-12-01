В Обнинске планируют создать интеллектуальную транспортную систему

В среду, 1 декабря, в Калужской области в режиме онлайн прошло заседание круглого стола на тему: «Интеллектуальная транспортная система Обнинска – мечта или реальность». В нем приняли участие заместитель губернатора Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, представители профильных министерств, бизнеса из Обнинска, Калуги, Москвы и Белгорода и различные отраслевые специалисты.

О перспективах и направлениях развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Калужской области рассказал Дмитрий Разумовский.

- Создание ИТС – сложный технологический процесс, в основе которого лежат не только цифровые технологии, но также оптимизация существующих процессов и обновление нормативной базы, – приводит слова заместителя губернатора пресс-служба правительства.

О том, как сейчас обстоит дело с транспортом в Обнинске, участникам заседания рассказала глава администрации наукограда Татьяна Леонова. Как отмечают в правительстве, особое внимание она уделила ситуации с частным транспортом. Коммерческие перевозчики занимают сейчас большую доля на рынке городского общественного транспорта.

Дмитрий Разумовский отметил, что при внедрении интеллектуальных транспортных систем важна платформенность.

- Очень хорошо, что уже есть и работают информационные системы нижнего уровня, необходимые для ежедневной текущей работы, такие как безналичная оплата проезда, мониторинг транспорта, - заявил заместитель губернатора. - Но все они должны войти в единую интеллектуальную транспортную систему, успех проекта во многом зависит от создания полноценной цифровой платформы.

Как мы ранее рассказывали, правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила Калужской области несколько проектов развития территорий с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Один из них – покупка для Обнинска 100 автобусов на газомоторном топливе. Планируется, что эта работа будет вестись в 2022 году.

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