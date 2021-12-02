Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 2 декабря

В четверг, 2 декабря, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 19:00.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина, Кирова, Дзержинского и Достоевского, в районе площади Маяковского на улицах Грабцевское шоссе, Заводская, Тульская, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Маршала Жукова, Площадь Победы и Степана Разина.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль, в Жуковском, Малоярославецком, Бабынинском и Дзержинском районах.

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