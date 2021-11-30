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В Калужской области за 2021 год провели 1000 испытаний дорог

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.11.2021 10:00 0 179
В Калужской области за 2021 год провели 1000 испытаний дорог

В нынешнем году в Калужской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проведено около 1000 испытаний по всем слоям дорожного покрытия. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона.

Контролирует качество лаборатория ГКУ «Калугадорзаказчик».

Половина из всех испытаний – специальные технологические вырубки покрытия. Кроме этого, проверялись асфальтобетонные смеси, содержание битумного вяжущего, природный песок и щебень.

Как отмечают в правительстве, в 2021 году исследования проводились и диагностической передвижной лабораторией «Трасса». С ее помощью измерялись геометрические параметры трасс до ремонта и после, а также определялась толщина покрытия методом георадарной съемки.

У подрядчиков Калуги и Обнинска, которые выпускают асфальтобетон, проверялась готовность установок, наличие и складирования инертных материалов по фракциям, хранение стабилизирующих добавок, наличие производственных лабораторий, оснащенность, лабораторное оборудование.

Как рассказал на днях министр дорожного хозяйства Калужской области Михаил ГОЛУБЕВ, доля объектов, на которых в 2021 году использовались новые и наилучшие технологии, включенные в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в Калужской области составила 100% при плановом показателе 10%».

Напомним, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершается ремонт 155 километров дорожного покрытия. В планах на 2022 год - ремонт 170 километров.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.11.2021 10:00 0 179
Тэги: авто дороги область
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