В Калуге маршрут автобуса №93 изменится с 1 декабря

Как мы уже рассказывали, с 1 декабря в Калуге заработает новый автобусный маршрут № 94 (л) «Дом Быта - д. Доможирово - д. Заречье – д. Петрово». В связи с этим по-новому будет работать маршрут №93, сообщили в городской управе.

Если сейчас он ездит из Европейского квартала в деревню Доможирово, то со среды, 1 декабря, автобусы №93 будут двигаться из Европейского квартала до площади Победы.

- Автобусы будут останавливаться на всех оборудованных остановках, - говорится в сообщении управления городского хозяйства.

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