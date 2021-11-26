В Калуге разрабатывают новую схему движения для создания пешеходной зоны на улице Театральной

В Калуге продолжается работа над превращением улицы Театральной в полностью пешеходную зону. В пятницу, 26 ноября, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Отдельное внимание уделяем устройству дренажа и ливневки, - подчеркнул Денисов. - А для превращения Театральной в пешеходную зону прорабатываем новую схему улично-дорожного движения.

Он поручил управлению городского хозяйства разработать проект улично-дорожного движения на комиссии по безопасности дорожного движения.

По словам Денисова, также существуют трудности с подземными коммуникациями. Все их нужно переподключить, а провода убрать под землю.

- Пешеходная Театральная определенно должна стать одним из любимых мест отдыха калужан, с яркими витринами, современными ярмарками и магазинами, грамотным озеленением и комфортными досуговыми зонами, - заявил городской голова.

Он напомнил, что в 2019 году водоканал уже проложил новый водовод, провел реконструкцию центрального канализационного коллектора. Также проложен новый газопровод. В 2021 году энергетики переложили часть высоковольтных кабелей и поставили новую подстанцию.

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