В Калужской области за неделю камеры зафиксировали 417 водителей с непристегнутыми ремнями

Как мы уже рассказывали, с 17 ноября в Калужской области пять дорожных камер начали фиксировать водителей, которые не пристегиваются за рулем.

По данным на утро 25 ноября, такие нарушения за неделю выявлены уже 417 раз, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Возбуждены административные дела. Штраф за непристегнутый ремень у водителя или пассажира – 1000 рублей.

Напоминаем адреса расположения комплексов, которые фиксируют непристегнутые ремни, превышение скорости и выезд на встречку:

Калуга, ул. Московская, на участке от пересечения с ул. Переходной до д. 225Б;

Тарусский район, с. Волковское, ул. Молодежная, в районе д. 17Б;

Барятинский район, с. Барятино, ул. 1 Мая, в районе д. 8;

Малоярославецкий район, п. Детчино, ул. Ленина, в районе д. 97;

Малоярославецкий район, п. Юбилейный, ул. Солнечная, в районе д. 9А.

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