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Горуправа Калуги ищет владельцев 10 брошенных автомобилей

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 25.11.2021 14:59 2 875
Горуправа Калуги ищет владельцев 10 брошенных автомобилей

В Калуге собираются эвакуировать еще 10 брошенных на улицах города автомобилей. В четверг, 2 декабря, их осмотрят члены специальной комиссии, сообщили в городской управе.

Владельцев машин просят принять участие в мероприятии с 10:00 до 13:00.

  • ул. Энгельса, д.66, неустановленной марки бордового цвета, номер Р143ММ197,
  • ул. Плеханова, д.12, ВАЗ 2115, серебристого цвета, М215КХ40,
  • пер. Литейный, д.3, «Мицубиси», серого цвета, Н177ОЕ40,
  • ул. Московская, д.182, «Пежо», темно-синего цвета, У596МВ51,
  • ул. Чичерина, д.23, ГАЗ желтого цвета, номер отсутствует,
  • ул. Чичерина, д.17, «Форд», серого цвета, К530ХЕ40,
  • пер. Калинина, д.9, «Киа», белого цвета, О367СО40,
  • ул. Социалистическая, д.9, «Хендай», синего цвета, Н918КС40,
  • ул. Плеханова, д.3, «Газель», желтого цвета, Е234ВН40,
  • ул. Ленина, д. 42, «Сааб», серого цвета, О735ОН40.

Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного транспорта на территории Калуги было принято еще в 2013 году.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 25.11.2021 14:59 2 875
Тэги: авто
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