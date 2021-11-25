Горуправа Калуги ищет владельцев 10 брошенных автомобилей

В Калуге собираются эвакуировать еще 10 брошенных на улицах города автомобилей. В четверг, 2 декабря, их осмотрят члены специальной комиссии, сообщили в городской управе.

Владельцев машин просят принять участие в мероприятии с 10:00 до 13:00.

ул. Энгельса, д.66, неустановленной марки бордового цвета, номер Р143ММ197,

ул. Плеханова, д.12, ВАЗ 2115, серебристого цвета, М215КХ40,

пер. Литейный, д.3, «Мицубиси», серого цвета, Н177ОЕ40,

ул. Московская, д.182, «Пежо», темно-синего цвета, У596МВ51,

ул. Чичерина, д.23, ГАЗ желтого цвета, номер отсутствует,

ул. Чичерина, д.17, «Форд», серого цвета, К530ХЕ40,

пер. Калинина, д.9, «Киа», белого цвета, О367СО40,

ул. Социалистическая, д.9, «Хендай», синего цвета, Н918КС40,

ул. Плеханова, д.3, «Газель», желтого цвета, Е234ВН40,

ул. Ленина, д. 42, «Сааб», серого цвета, О735ОН40.

Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного транспорта на территории Калуги было принято еще в 2013 году.

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