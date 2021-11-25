Горуправа Калуги ищет владельцев 10 брошенных автомобилей
В Калуге собираются эвакуировать еще 10 брошенных на улицах города автомобилей. В четверг, 2 декабря, их осмотрят члены специальной комиссии, сообщили в городской управе.
Владельцев машин просят принять участие в мероприятии с 10:00 до 13:00.
- ул. Энгельса, д.66, неустановленной марки бордового цвета, номер Р143ММ197,
- ул. Плеханова, д.12, ВАЗ 2115, серебристого цвета, М215КХ40,
- пер. Литейный, д.3, «Мицубиси», серого цвета, Н177ОЕ40,
- ул. Московская, д.182, «Пежо», темно-синего цвета, У596МВ51,
- ул. Чичерина, д.23, ГАЗ желтого цвета, номер отсутствует,
- ул. Чичерина, д.17, «Форд», серого цвета, К530ХЕ40,
- пер. Калинина, д.9, «Киа», белого цвета, О367СО40,
- ул. Социалистическая, д.9, «Хендай», синего цвета, Н918КС40,
- ул. Плеханова, д.3, «Газель», желтого цвета, Е234ВН40,
- ул. Ленина, д. 42, «Сааб», серого цвета, О735ОН40.
Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного транспорта на территории Калуги было принято еще в 2013 году.
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