В Калуге опубликовано расписание нового городского автобуса №94

Как мы уже рассказывали, с 1 декабря в Калуге заработает новый автобусный маршрут №94 «Дом быта - д. Доможирово - д. Заречье - д. Петрово». В четверг, 24 ноября, «Управление Калужского троллейбуса» опубликовало расписание.

Будние и выходные дни

Деревня Заречье: 7:10, 8:50, 10:30, 12:10, 13:50, 16:20, 18:00.

Деревня Петрово: 7:15, 8:55, 10:35, 12:15, 13:55, 16:25, 18:05.

Деревня Доможирово: 7:25, 9:05, 10:45, 12:25, 14:05, 16:35, 18:15.

Дом быта: 8:00, 9:40, 11:20, 13:00, 15:30, 17:10, 18:50.

Директор «Управления Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ сообщил нам, что на маршруте №94 будет использоваться один из новых автобусов, который Калуга недавно купила в лизинг.

Расписание движения маршрута №94.

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