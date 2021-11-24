Движение на улицах Калуги затруднено из-за снегопада

Вечером в среду, 24 ноября, на улицах Калуги затруднено движение из-за снегопада.

Хоть количество осадков и не очень большое, но многие водители снизили скорость. Обзор на дорогах ограничен.

По состоянию на 19:00, заторы наблюдаются на улицах Кирова, Ленина, Московской, Гагарина, Жукова, Королева, Кутузова, Труда, Плеханова, Телевизионной, переулке Труда.

Очевидцы сообщают, что о мелких ДТП в разных частях города.

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