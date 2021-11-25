Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 25 ноября

В четверг, 25 ноября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 20:00.

Они будут работать в центре города на улицах Дзержинского, Достоевского, Плеханова, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Георгиевская и Герцена.

В области видео и фотофиксация проходит в поселке Ферзиково на улицах Ленина, Карпова и Пионерская.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Голодское-Суворов-Одоев, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью в Жуковском, Мещовском, Перемышльском, Дзержинском и Малоярославецком районах.

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