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В Калуге затруднено движение на улице Королева из-за сломавшегося троллейбуса

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 24.11.2021 14:07 6 530
В Калуге затруднено движение на улице Королева из-за сломавшегося троллейбуса

Около 13:00 в среду, 24 ноября, на улице Королева в Калуге у школы №6 сломался троллейбус, ехавший по второму маршруту.

Правая полоса при движении со стороны парка Циолковского оказалась перекрыта.

Движение на этом участке затруднено.

Движение затруднено со стороны парка Циолковского.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 24.11.2021 14:07 6 530
Тэги: авто дороги транспорт
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