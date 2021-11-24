В Калуге затруднено движение на улице Королева из-за сломавшегося троллейбуса

Около 13:00 в среду, 24 ноября, на улице Королева в Калуге у школы №6 сломался троллейбус, ехавший по второму маршруту.

Правая полоса при движении со стороны парка Циолковского оказалась перекрыта.

Движение на этом участке затруднено.

Движение затруднено со стороны парка Циолковского.

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