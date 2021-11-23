В Калуге троллейбусы двух маршрутов перестанут ходить вечером 23 ноября

С 22:00 среды, 23 ноября, в Калуге не будут ходить троллейбусы маршрутов №1 и №2. Об этом сообщили в официальном сообществе «Управления Калужского троллейбуса» в «ВКонтакте».

Изменение режима работы транспорта связана с ремонтными работами на городских коммуникациях. Из-за этого троллейбусы не смогут ездить по участку улицы Московской между улицами Огарева и Ленина до 2:00 24 ноября.

Автобусы при этом будут работать по обычному расписанию.

Троллейбусы №1 и №2 вновь возобновят работу утром 24 ноября.

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