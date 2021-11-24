Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 24 ноября

В четверг, 24 ноября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 19:00.

Они будут работать в районе площади Маяковского, на Грабцевском шоссе, улицах Заводской, Тульской, Автомобильной, Фридриха Энгельса, Маршала Жукова, Степана Разина, площади Победы, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Фёдорова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Кондрово на улице Кооперативная, в селе Льва Толстого на улице Пушкина, в городе Медыни на проспекте Ленина.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл-Козельск, в Жуковском, Козельском, Малоярославецком, Ферзиковском и Бабынинском районах.

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