В Калуге новый светофор заработал на улице Фомушина

На улице Фомушина в Калуге заработал новый светофор. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Пешеходный переход с вызывным светофором расположен у второго кольца – между микрорайонами Веснушки и Кошелев.

Для автомобилистов красный будет загораться, если кто-то из пешеходов нажмет соответствующую кнопку.

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