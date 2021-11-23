Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 23 ноября

Во вторник, 23 ноября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Чижевского, Рылеева, Суворова и Огарёва.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Обнинске на улицах Победы, Мира, Гагарина, Энгельса, Королёва, Менделеева, Цветкова и Пирогова, проспектах Ленина, Маркса, а также на Пяткинском и Самсоновском проездах, в городе Балабаново на улицах Лесная, Энергетиков и Московская.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, в Жуковском, Перемышльском, Мещовском, Малоярославецком, Ферзиковском, Бабынинском и Дзержинском районах.

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