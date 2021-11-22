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Выходец из Калуги займется транспортом в Обнинске

Автор: Дмитрий Читая. Фото: администрация Обнинска.
Опубликовано: 22.11.2021 14:56 5 743
Выходец из Калуги займется транспортом в Обнинске

В понедельник, 22 ноября, на рабочем совещании глава администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА представила нового руководителя городского пассажирского автотранспортного предприятия МП ОПАТП.

Им стал Леонид ТЮЛЕНЕВ. Ранее он трудился в Управлении Калужского троллейбуса в должности заместителя руководителя.

Леонид Александрович возглавил ОПАТП для реализации масштабного проекта. Уже в 2022 году муниципалитету предстоит провести конкурс на закупку 100 новых автобусов, которые будут обслуживать городскую маршрутную сеть.

Эти автобусы закупят на средства федерального инфраструктурного кредита, который получила Калужская область. Сейчас большинство обнинских маршрутов общественного транспорта обслуживаются частными пассажироперевозчиками.

Уже в среду в рамках этого проекта пройдет первое масштабное мероприятие – в Обнинске состоится автобусное роуд-шоу, в котором примут участие производители, заинтересованные в участии в конкурсе.

Ожидается, что к участию в конкурсе будут допущены производители газомоторных автобусов, эксплуатация которых благоприятно скажется на экологической ситуации в Обнинске.

- Многие производители откликнулись на наше приглашение, - сказала Татьяна Леонова. - Мы рассчитываем, что участники представят технику, удобную для всех категорий граждан, в том числе пожилых и маломобильных, а город выберет лучшие и наиболее подходящие автобусы.

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Автор: Дмитрий Читая. Фото: администрация Обнинска.
Опубликовано: 22.11.2021 14:56 5 743
Тэги: транспорт обнинск
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