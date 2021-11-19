В Калужской области сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах 20 и 21 ноября

В субботу и воскресенье, 20-21 ноября, в Калужской области сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах.

На отдельных участках полицейские будут проверять всех водителей на признаки опьянения.

С начала года в нашем регионе около 3000 водителей попались пьяными за рулем. Нетрезвые водители стали участниками 113 ДТП, в которых 30 человек погибли и 154 пострадали.

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