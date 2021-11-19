В Калужской области водителей призвали не выезжать на дороги из-за гололедицы

Как мы уже рассказывали, на предстоящих выходных в Калужской области ожидаются мокрый снег и дожди. В пятницу министерство дорожного хозяйства региона опубликовало предупреждение для водителей.

- Призываем владельцев по возможности сократить поездки на личном транспорте, особенно на дальние расстояния, - говорится в сообщении министерства.

Тех, кто все-таки сядет за руль, просят не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

Предупреждение для водителей также опубликовало управление ГИБДД по Калужской области.

Водителей предупредили о сложных погодных условиях в период с 19 по 22 ноября. Инспекторы призвали снижать скорость перед переходами. Также пешеходам напомнили о необходимости использовать светоотражающие элементы на одежде.

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