В Калужской области дорожные камеры начали фиксировать непристегнутые ремни
На этой неделе в Калужской области дорожные камеры начали фиксировать нарушения ПДД по новым адресам. Об этом сообщили в пятницу, 19 ноября, в Центре безопасности дорожного движения.
Пять комплексов фиксируют скорость автомобилистов, выезд на встречную полосу и следят за тем, пристегнуты ли ремни безопасности. Они расположены по следующим адресам:
- Калуга, ул. Московская, на участке от пересечения с ул. Переходной до д. 225Б;
- Тарусский район, с. Волковское, ул. Молодежная, в районе д. 17Б;
- Барятинский район, с. Барятино, ул. 1 Мая, в районе д. 8;
- Малоярославецкий район, п. Детчино, ул. Ленина, в районе д. 97;
- Малоярославецкий район, п. Юбилейный, ул. Солнечная, в районе д. 9А.
Штраф за непристегнутый ремень у водителя или пассажира составляет 1000 рублей.
Еще четыре камеры следят только за скоростью автомобилей:
- Дорога Белоусово – Высокиничи – Серпухов, км 2+558 (н.п. Верховье);
- Медынь, ул. Кирова, в районе д. 62;
- Калуга, ул. Тарутинская, в районе д. 70Б;
- Калуга, ул. Гурьянова, в районе д. 51.
- Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД! – призывают в Центре безопасности дорожного движения.
Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!