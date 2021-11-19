В Калужской области дорожные камеры начали фиксировать непристегнутые ремни

На этой неделе в Калужской области дорожные камеры начали фиксировать нарушения ПДД по новым адресам. Об этом сообщили в пятницу, 19 ноября, в Центре безопасности дорожного движения.

Пять комплексов фиксируют скорость автомобилистов, выезд на встречную полосу и следят за тем, пристегнуты ли ремни безопасности. Они расположены по следующим адресам:

Калуга, ул. Московская, на участке от пересечения с ул. Переходной до д. 225Б;

Тарусский район, с. Волковское, ул. Молодежная, в районе д. 17Б;

Барятинский район, с. Барятино, ул. 1 Мая, в районе д. 8;

Малоярославецкий район, п. Детчино, ул. Ленина, в районе д. 97;

Малоярославецкий район, п. Юбилейный, ул. Солнечная, в районе д. 9А.

Штраф за непристегнутый ремень у водителя или пассажира составляет 1000 рублей.

Еще четыре камеры следят только за скоростью автомобилей:

Дорога Белоусово – Высокиничи – Серпухов, км 2+558 (н.п. Верховье);

Медынь, ул. Кирова, в районе д. 62;

Калуга, ул. Тарутинская, в районе д. 70Б;

Калуга, ул. Гурьянова, в районе д. 51.

- Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД! – призывают в Центре безопасности дорожного движения.

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