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В Калужской области дорожные камеры начали фиксировать непристегнутые ремни

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.11.2021 11:15 4 1017
В Калужской области дорожные камеры начали фиксировать непристегнутые ремни

На этой неделе в Калужской области дорожные камеры начали фиксировать нарушения ПДД по новым адресам. Об этом сообщили в пятницу, 19 ноября, в Центре безопасности дорожного движения.

Пять комплексов фиксируют скорость автомобилистов, выезд на встречную полосу и следят за тем, пристегнуты ли ремни безопасности. Они расположены по следующим адресам:

  • Калуга, ул. Московская, на участке от пересечения с ул. Переходной до д. 225Б;
  • Тарусский район, с. Волковское, ул. Молодежная, в районе д. 17Б;
  • Барятинский район, с. Барятино, ул. 1 Мая, в районе д. 8;
  • Малоярославецкий район, п. Детчино, ул. Ленина, в районе д. 97;
  • Малоярославецкий район, п. Юбилейный, ул. Солнечная, в районе д. 9А.

Штраф за непристегнутый ремень у водителя или пассажира составляет 1000 рублей.

Еще четыре камеры следят только за скоростью автомобилей:

  • Дорога Белоусово – Высокиничи – Серпухов, км 2+558 (н.п. Верховье);
  • Медынь, ул. Кирова, в районе д. 62;
  • Калуга, ул. Тарутинская, в районе д. 70Б;
  • Калуга, ул. Гурьянова, в районе д. 51.

- Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД! – призывают в Центре безопасности дорожного движения.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.11.2021 11:15 4 1017
Тэги: авто камеры дороги
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