В Калужской области водителей оштрафовали за 2021 год на 750 миллионов рублей за нарушения ПДД

С января по октябрь в Калужской области камеры зафиксировали 797 155 нарушений ПДД. Об этом 18 ноября сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Водителей оштрафовали на 750 миллионов рублей.

При этом в Центре отмечают, что за 10 месяцев 2021 года в местах установки комплексов фотовидеофиксации количество ДТП уменьшилось на 26,7%.

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