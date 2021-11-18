В Калуге улицу Льва Толстого перекроют 30 ноября
С 9:00 до 16:00 30 ноября в Калуге будет закрыт проезд для транспорта у дома №5 по улице Льва Толстого. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Перекрытие связано с проведением ремонтных работ.
Водителей просят в этот период использовать альтернативные маршруты.
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