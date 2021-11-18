В Калуге проезд по улице Энгельса перекроют 19 ноября

В пятницу, 19 ноября, в Калуге с 9:00 до 13:00 будет закрыт проезд по улице Энгельса в районе перекрестка с улицей Жукова. Проехать нельзя будет со стороны улицы Тульской, сообщили в управлении городского хозяйства.

Причиной перекрытия станут работы по замене аварийной опоры уличного освещения.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Степана Разина или Горького.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении управления городского хозяйства.

Схема перекрытия улицы Энгельса 19 ноября.

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