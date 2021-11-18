Реконструкция северного въезда в Калугу начнется в 2022 году

В 2022 году в Калуге начнется реконструкция северного въезда в город. В четверг, 18 ноября, городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что одобрена заявка Калуги на выделение федеральных средств.

Участок от микрорайона Северный до окружной дороги расширят до четырех полос. Там также обустроят тротуары, освещение и светофоры.

- Эмоции буквально переполняют, ведь городская управа добивалась выделения денег на это более десяти лет! – отметил Денисов. - Дорога была в плачевном состоянии, крайне небезопасной, там постоянно случались ДТП, в том числе со смертельным исходом.

Стоимость работ оценивается в 700 миллионов рублей. Там потребуется вынос инженерных сетей.

- Эта дорога станет достойным въездом в наш город и существенно облегчит жизнь всем, кто передвигается в этом направлении, - уверен городской голова.

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